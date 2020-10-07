Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покорила своим талантом миллионы фанатов
Одной из самых запоминающихся ролей звезды стало исполнение Валюхи Будько в "Сватах", сообщает Politeka.net. Поклонники артистки настолько были впечатлены игрой Кравченко, что решили посвятить ей страницу в Инстаграм.
На фан-страничке появился новый пост, на котором всем известная "Валюха" в яркой одежде и с красной помадой на губах улыбается, а ее коллега Олеся Железняк, которая воплотила образ жены Митяя - Ларисы Буханкиной, стояла рядом с ребенком на руках.
Это стоп-кадр из нового сезона сериала, который понравился создателям группы. Видно, как звезды изменились и уже совсем не такие, как были раньше.
"Всем хорошего дня ❤️", - написали авторы поста.
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За два часа пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев.
"Когда уже мы увидим этот шедевр😭🙏🏼, у Ларисон уже дочурка большая 👍 Валентина, наша изюминка😍🌹", "Татьяна Кравченко,я вас обожаю,очень люблю фильмы с вашим участием, Будте здоровы", "Ну, когда же уже продолжение будет, новый сезон очень жду , все серии пересмотрела уже всех сезонов и не по разу, наизусть знаю", "Что одна , что вторая. Потрясающие актрисы! Бравооо!!!", "Красная помада это бомба!", "Когда же наконец выйдут новые серии сериала", - написали пользователи сети.
Напомним, на другом видео Татьяна Кравченко и Олеся Железняк были запечатлены с множеством букетов после спектакля «Сирена и Виктория». Артистки благодарят своих зрителей.
«Видите, какой зритель прекрасный смелый. Спасибо вам большое», - сказала Кравченко.
В Сети после трогательных кадров засыпали любимых артисток комплиментами.
Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.
Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».