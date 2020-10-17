Актриса Татьяна Кравченко, запомнившаяся ролью Валюхи Будько в сериале "Сваты", развеселила соцсети новым роликов
Как сообщадет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Татьяна разместила отрывок из полюбившегося зрителям сериала, который сегодня актуален как никогда.
По сюжету Валюха приходит в гости к подруге и между ними происходит такой диалог:
- Любка, ты дома?
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- Дома!
- А чего ты заперлася?
- Чего надо, того и заперлася.
- Ты что, заболела?
- Я-то нет, а вот ты... А ты чего без маски?
- Та я в магазине была, на шо мне маска?
- По телевизору показывали, что грипп передается воздушно-капельным путем.
- Какой грипп, что ты несешь?
- Ты думаешь, у людей глаз нет. Иван сказал, как только Митяй поросят принес, сразу сват заболел. Я думала брешет, а потом гляжу – вы все по двору в намордниках ходите!
"Актуально в нынешнее время 😅", – подписала ролик актриса.
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Поклонники актрисы согласились с ней, написав об этом в комментариях.
"Обожаю этот сериал 😂👍👏 👍😂 👏👏👏🙌🙌🙌😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥 А корона вируса нету у вас 😄😄👍", – пишут люди.
Ранее мы писали, что на фан-страничке актрисы появился новый пост, на котором всем известная "Валюха" в яркой одежде и с красной помадой на губах улыбается, а ее коллега Олеся Железняк, которая воплотила образ жены Митяя - Ларисы Буханкиной, стояла рядом с ребенком на руках.
Это стоп-кадр из нового сезона сериала, который понравился создателям группы. Видно, как звезды изменились и уже совсем не такие, как были раньше.
"Всем хорошего дня ❤️", - написали авторы поста.
Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.
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