Актриса Татьяна Кравченко, запомнившаяся ролью Валюхи Будько в сериале "Сваты", развеселила соцсети новым роликов

Как сообщадет Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Татьяна разместила отрывок из полюбившегося зрителям сериала, который сегодня актуален как никогда.

По сюжету Валюха приходит в гости к подруге и между ними происходит такой диалог:

- Любка, ты дома?

- Дома!

- А чего ты заперлася?

- Чего надо, того и заперлася.

- Ты что, заболела?

- Я-то нет, а вот ты... А ты чего без маски?

- Та я в магазине была, на шо мне маска?

- По телевизору показывали, что грипп передается воздушно-капельным путем.

- Какой грипп, что ты несешь?

- Ты думаешь, у людей глаз нет. Иван сказал, как только Митяй поросят принес, сразу сват заболел. Я думала брешет, а потом гляжу – вы все по двору в намордниках ходите!

"Актуально в нынешнее время 😅", – подписала ролик актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Кравченко (@tat_kravchenko) 17 Окт 2020 в 6:38 PDT

Поклонники актрисы согласились с ней, написав об этом в комментариях.

"Обожаю этот сериал 😂👍👏 👍😂 👏👏👏🙌🙌🙌😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥 А корона вируса нету у вас 😄😄👍", – пишут люди.

Ранее мы писали, что на фан-страничке актрисы появился новый пост, на котором всем известная "Валюха" в яркой одежде и с красной помадой на губах улыбается, а ее коллега Олеся Железняк, которая воплотила образ жены Митяя - Ларисы Буханкиной, стояла рядом с ребенком на руках.

Это стоп-кадр из нового сезона сериала, который понравился создателям группы. Видно, как звезды изменились и уже совсем не такие, как были раньше.

"Всем хорошего дня ❤️", - написали авторы поста.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».