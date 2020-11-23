Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала себя и предложила очевидную идею

На фото Татьяна позировала в очках, а волосы собрала назад, оставив только челку. Красавица дополнила образ небольшим мейкапом, удивленно смотря куда-то. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Давайте жить дружно", - написала Татьяна под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Я только за", "Первая", "Я Вас обожаю! Каждый день "Сватов" смотрю. Просто бальзам на душу!!!", "Так везде одна выгода", "Мы живём дружно".

Сообщалось, что актриса Татьяна Кравченко (Валюха) вместе со своей коллегой Людмилой Артемьевой (Ольга Ковалева) удивили видом во время съемок "Сватов".

В одной из групп опубликовали фото, на котором предстали Татьяна Кравченко с Людмилой Артемьевой. Первая надела яркий сарафан на пуговицах. Она обула шлепки и натянула на голову шляпку. Звезда простодушно улыбалась в камеру: "Вот так Валюха".

Мы писала, что любителям культового сериала «Сваты» сообщили приятную новость.

Так, стало известно, что Людмила Артемьева открыла свою кулинарную страницу в социальной сети.

Теперь фанаты смогут радоваться не только снимками своей любимицы, но и попробовать приготовить различные вкусности по простым рецептам.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения

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