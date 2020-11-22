В то время, как правительство ужесточает карантин, ПриватБанк требует от украинцев рисковать своим здоровьем

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами опубликована новая жалоба, касающаяся детских карт.

По словам возмущенной клиентки, ПриватБанк требует от родителей явиться в отделение вместе с ребенком, на которого открыт счет, чтобы обновить данные.

"Недавно поступил звонок о том, что необходимо обновить данные по ребёнку. Для этого необходимо взять ребёнка, документы, отпроситься с работы, пойти в отделение банка, отстоять очередь и обновить данные! При этом подвергая риску себя и ребёнка заражению Ковид. Государство вводит карантин, слёзно просит всех граждан быть ответственными, не выходить из дома без нужды, не посещать людных мест. А Приват предлагает посетить отделение", - говорится в жалобе.

При этом отмечается, что если не прийти в банк в течении 20 дней, то счета будут закрыты.

ПриватБанк разъяснил украинцам необходимость данной процедуры:"Банк обслуживает клиентов, руководствуясь действующим законодательством и нормами НБУ. Необходимость актуализации данных описана в положении об осуществлении банками финансового мониторинга. Получение банком документов для прохождения идентификации и актуализации данных является не прихотью, а четким следованием действующим законам".

Также в финучреждении напомнили, что банк может инициировать сбор документов дистанционно - в web Приват24, без посещения отделения.

"В случае, если после входа в аккаунт, у клиента появляется сообщение и ссылки - клиент может предоставить документы перейдя по ссылке", - говорится в сообщении.

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