Клиент не понимает, как деньги могли исчезнуть с его банковской карты в приложении Приват24

Об этом недовольная клиентка рассказала в отзыве на портале Минфин.

По ее словам, мошенники двумя транзакциями смогли с ее зарплатной карты перевести 2300 гривен.

Однако женщина не понимает, как именно злоумышленники смогли получить доступ к Приват24.

"Вчера, непонятно каким образом, с банковской зарплатной карты в приложении Приват24 были переведены двумя платежами 2300 грн. Каким образом кто-то зашел в Приват24 непонятно. Не было ни смс сообщений, ни авторизации, ничего", - продолжила она.

Клиентка также отметила, что известно, на чей именно банковский счет были переведены средства, однако ПриватБанк никак не решает проблему.

"Перечислены средства на карту ПриватБанка, есть имя человека, но «уважаемый» ПриватБанк ничего не может сделать. Потому что банковская тайна. Просто нет слов", - резюмировала недовольная женщина.

"Добрый день! Банком может быть предоставлена информация о счетах клиента только в определенных законодательством случаях.

По этой причине, в настоящее время, рекомендуем вам обратиться в правоохранительные органы. Также, мы обратились к вам частным сообщением для детальной проверки ситуации", - мгновенно отреагировал на жалобу представитель банка.

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