Клиент не может добиться зачисления личных средств
Об этом он рассказал в негативном отзыве на портале Минфин.
По его словам, через терминал ПриватБанка он пополнял свою карту еще в октябре, но деньги до сих пор не дошли.
Прошел месяц, но ПриватБанк никак не решил эту проблему. Клиент неоднократно обращался на горячую линию государственного банка, но там разводят руками и советуют ему обратиться к банку-держателю его карты.
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"Пополнял свою карту ОТП Банка через терминал ПриваБанка, на сумму 4500 грн, но средства на карту до сих пор так и не поступили. Уже почти месяц пытаюсь решить вопрос. Многократно обращался и в онлайн-помощь ПриватБанка и через горячую линию 3700, говорят — никаких нарушений нет, средства отправлены банку-получателю, обращайтесь к ним", - рассказал недовольный клиент.
Мужчина также обращался и в свой банк, но там уверяют, что деньги из ПриватБанка к ним не поступали.
"Также многократно с квитанцией обращался в ОТП Банк — утверждают, что средства не поступали (… вот выписка, что является подтверждением), а значит — обращайтесь в ПриватБанк. Так и бегаю от банка к банку в надежде отыскать свои деньги. Возможно у кого-то была подобная ситуация? Подскажите как действовать? Заранее благодарен!", - резюмировал он в своем отзыве.
"Указанный вами перевод был успешно проведен банком по реквизитам, что было введено в терминале самообслуживания, подтверждением чего является квитанция. В настоящее время рекомендуем вам обратиться к поддержке банка-получателя для сверки реквизитов, по которым был отправлен платеж и решения вопроса. Также, нами будет проверена информация по вашему обращению к поддержке банка", - оперативно отреагировал на жалобу сотрудник банка.
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