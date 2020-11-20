Такого еще не было

Съемки налички в банкомате ПриватБанка обернулись катастрофой для клиента

Об этом он поведал на тематическом портале Минфин.

По его словам, еще в начале ноября он снимал через банкомат 12 тысяч гривен, но через неделю ПриватБанк списал с его счета еще 12 тысяч.

"Я подал заявку на возврат и сказали ожидать 45-120 дней. 20.11 с моей карты списали ещё 12000грн и образовался баланс минус 10000грн. Когда я позвонил на 3700, мне сказали, что я должен внести эти деньги, чтобы покрыть задолженность, так как менеджер Константин вообще далёкий от своей работы", - неудомевает клиент с политики банка.

Мужчина добавил, что ПриватБанк списал с его счета "лишние" 24 тысячи гривен, поэтому он не смог оплатить налоги, и ему теперь дополнительно насчитают штраф.

"И когда в отделении банка спрашиваю дату возврата моих средств, мне сказали, что от 45 до 120дней! Спасибо, конечно же 45-120 дней — это совсем не длительный период. А когда мне вернут деньги, то закрою этот счёт, так как услуги Приватбанка желают лучшего", - резюмировал клиент в негативном отзыве.

Представитель банка оперативно отреагировал на жалобу и оставил под ней свой комментарий.

"Идем в личныесообщения, чтобы разобраться в ситуации", - говорится в его овтете.

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