Звезда застыла в смелой позе на пляже

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы откуда публикует фото в бикини

Знаменитость проводит отдых в теплых краях, и не упускает возможности похвастаться этим, сообщает Politeka.net. Известная блондинка теперь выкладывает фото в Инстаграм почаще.

В одном из последних постов Волочкова предстала в крохотном бикини розово-черного цвета.

Треугольные лоскутки ткани обтянули грудь, натянувшись под ее тяжестью.

Черные бретельки "напряглись", завязавшись на затылке.

Крохотные плавки едва ли скрывали самые интимные детали. Тонкая линия черной резинки натянулась на бедрах, при этом было видно, что ягодицы, вероятно, обнажены.

Крупные очки дополнили образ.

Анастасия встала на колени в воде перед "любимым", прикоснувшись к себе рукой.

"Желаю всем хорошим людям прекрасных выходных!🌴 У меня они по-прежнему Мальдивские 🌴🙏 Любите и будьте любимы! Это такое счастье!🙏❤️🔥 И удобно, когда фотограф - любимый.😂🎥 Всегда рядом😊 И всегда с любовью.❤️", - написала балерина.

За час пост собрал более 2000 лайков и ни одного комментария, ведь звезда отключила эту возможность.

Напомним, Анастасия Волочкова упоминает, что проводит отдых вместе с любимым, но ни лица, ни его личности звезда не раскрывает.

На днях она рассказала, что отправилась в романтическое путешествие.

Звезда на одном из фото предстала в белой маечке, накинув сверху кофту, и в мини-шортиках.

"Сегодня очень дождливый Мальдивский день.😊🌺 Но дождик в этом райском месте - благодать!🙏..." - написала скандальная артистка.

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