Известная украинская телеведущая Леся Никитюк озадачила новым снимком в сети

Артистка, которая имеет отменное чувство юмора и не боиться быть смешной, решила показать всем, как будет выглядить ее лицо, когда она поправится, передает Politeka.net

При помощи фотошопа или другого фоторедактора Никитюк прибавила себе лишние киллограмы на лице, превратившись в настоящую пышечку. Кроме того, она поинтересовалась у своих поклонников, нравится ли им такое.

«Бодипозитив!!! Обожаю 🥰Даже если мое тело когда-то изменится, любить себя, я не перестану😌 А вы меня будете любить такой? 😁», - спросила телеведущая.

Поклонники в недоумении, они не понимают, что артистка сделала с собой и спрашивают ее об этом. Не сдержалась ее подруга украинская исполнительница Даша Астафьева, которая вскрикнула, про знакомые лица.

"Запухла канеш", " Леся,ты что прикалываешься? 🤣🤣🤣", "Красота", "Конечно, буду! Главное, не какое тело, а внутри этого тела", " ООО немножко личико поправилось👍", "И такая, и такая очень красивая😍", - пишут они.

Ранее мы писали о том, что Никитюк устроила жаркие танцы возле холодильника и восхитила поклонников.

На кадрах Леся позирует в белой футболке и джинсовых мини-шортах, оголив идеальные ноги. Звезда исполняет зажигательный танец на камеру, однако в какой-то момент поворачивается и «набрасывается» на холодильник.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.