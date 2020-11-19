Жена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала отдых на берегу моря

Как передает Politeka, ссылаясь на Инстаграм девушки, Анжелика для позирования нарядилась в откровенное белое бикини, а на голову надела оранжевую кепку с буквами LA (Лос-Анджелес). Знаменитость посетовала на то, что улетела на отдых без своей дочери Амели и теперь ей постоянно приходится выслушивать, что она, якобы, нехорошая мать.

"Улетела без Амели... каждый день выслушиваю, какая я мать...нехорошая.. 😅😒 кошки на душе скребут, совесть душит, ничего не радует без моей витаминки...дети, конечно, наш воздух ❤️ PS да..и ещё когда она звонит, я боюсь брать трубку 😂 а у вас не так?", – подписала снимок Анжелика.

Поклонники начали утешать жену Пирожкова, а также делиться своими историями отдыха без детей.

"Свою старшую тоже оставляла как-то одну, когда уезжала на сессию👧🏽 ревели обе😁 поэтому не созванивались Какая вы красивая ,Анжелика ! Аналогично😁, с этим надо что-то делать Когда мама любит себя и делает то, чего ей искренне хочется для души, дети автоматически копируют её действия! Не сразу, но со временем это принесёт свои результаты. Вы хорошая мама, отдыхайте! 🌹 🙌 так же Вы очень красивая❤️❤️❤️ Добрый вечер, тезка 🙏😁🌹 куда же улетели?? Вижу море, тепло, красота!!! 😍😍Богиня Один раз в год отпуск всегда без детей, сын привык и мы созванивались и делились фотками))) А еще он говорил, что от нас отдых ему тоже нужен 😂 Это Любовь Мама тоже человек и имеет право на отдых)))😂😂😂", – пишут они.

Ранее мы сообщали, что Анжелика показала отдых со своим звездным мужем на берегу моря. Для позирования она выбрала коротенькие джинсовые шорты и мужскую клетчатую рубашку. Дополняет образ знаменитости оранжевая кепка.

На первом кадре жена Пирожкова стоит на деревянном настиле, ведещем к морю. Девушка повернулась к камере спиной, чтобы все могли оценить ее стройные обнаженные ноги. Обе руки звезда подняла вверх, сделав из пальцев два символа "V", означающих победу.

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