Жена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала отдых со своим звездным мужем на берегу моря

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм девушки, Анжелика выбрала для позирования коротенькие джинсовые шорты и мужскую клетчатую рубашку. Дополняет образ знаменитости оранжевая кепка.

На первом кадре жена Пирожкова стоит на деревянном настиле, ведещем к морю. Девушка повернулась к камере спиной, чтобы все могли оценить ее стройные обнаженные ноги. Обе руки звезда подняла вверх, сделав из пальцев два символа "V", означающих победу.

На втором фото Анжелика уже рядом с мужем, которы одет совсем по-летнему. На нем – черные обтягивающие шорты, черная майка, белые кепка и шлепки. Где сделаны фото - неизвестно, но судя по небоскребам, виднеющимся вдали, это может быть Дубаи.

"🧡 Вечером мир всегда как-то прекраснее..", – романтично подписала снимок супруга Реввы.

Фанаты по достоинству оценили свежие фото звезной пары. В комментариях они восхищаются как внешностью, так и крепким семейным отношениям Александра и Анжелики.

"Такие вы классные ❤️Счастья вашей паре Безмерного !!!Мы вас любим 😍 О Да!💝 Красивые 😍 Ну да..... а у нас снег валит! Прекрасные! Любимые! Какая пара О да, согласна! 💕💕💕 Мой любимый Дубай 😆Классно👏 ", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Анжелика Ревва, супруга комика и певца Артура Пирожкова, порадовала поклонников соблазнительным фото и забавным четверостишьем.

Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом мини-платье в темную полоску. Ткань выгодно обтянула ее стройную фигуру, подчеркнув все самое "вкусное".

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