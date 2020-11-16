Мила Кузнецова, которая знаменита тем, что у нее 13-й размер груди, развлекает публику, как умеет

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, на этот раз Мила отправилась в театр на спектакль "Мартын Боруля". Для выхода в свет Мила выбрала красное платье в клетку с необъятно глубоким декольте.

Руки Кузнецова игриво приложила к своей шее, однако внимание всех приковано все равно к ее феноменально большой груди, которую замечательно видно на новом кадре от Милы.

"Первый раз со времен карантина пошла в театр на пьесу "Мартын Боруля" Насладилась и впечатлилась живой игрой актёров! Даже когда отклеились усы у главного персонажа весь зал поддержал ну и конечно же посмеялся))) 🤗🤣👍", – подписала снимок знаменитость.

Фанаты в комментариях как всегда искупали Милу Кузнецову в восторгах и комплиментах.

"Gorgeous! ❤️❤️❤️ Rrrrrrr💋💋💋💋💋💋💋💋 🔥😍👏 Ох уж мои любимые прелести ❤️ Wowowowoowow 🤗🖕👉 ", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Мила Кузнецова с трудом "упаковала" свои прелести в кожаный корсет: казалось, что они вот-вот выпрыгнут оттуда. Но не одним пленительным декольте обратила на себя внимание девушка. Модель загримировала лицо до неузнаваемости, используя черную и белую краски, а также нацепила на голову массивный венок.

"Ох ты и красавица, у тебя абсолютно всё красивое)))"; "Я влюбляюсь в эту женщину"; "Смотри, Хеллоуин закончился, проказница! 😂", - отреагировали пользователи.

Напомним, украинка с 13-м размером сверкнула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером подразнила сладкими «дыньками» в экстремальном декольте.