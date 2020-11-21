Королева Великобритании Елизавета II решила судьбу дома, в котором раньше жила Меган Маркл и принц Гарри, поселив туда свою внучку

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Так, королева Елизавета II решила поселить в дом, который раньше считался семейным гнездышком Меган Маркл и принца Гарри свою внучку – 30-летнюю принцессу Евгению. Речь идет о Фрогмор-хаусе, который спровоцировал громкий скандал из-за дорогостоящего ремонта, затеянного Маркл.

Коттедж до этого времени пустовал, однако теперь там будут жить двоюродная сестра принца Гарри и ее муж Джек Бруксбэнк. Ожидается, что первенец пары появится на свет в 2021-м году.

принц Гарри и Меган Маркл

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Вещи Меган Маркл вывезли из здания прямо посреди ночи две недели назад. Их отправили в Калифорнию. Тогда считалось, что дом готовят к торжественному возвращению Гарри и Меган.

Доэ того мы рассказывали, что в Великобритании волна негатива из-за миллионной сделки Меган Маркл и принца Гарри с сервисом Netflix

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королева Елизавета

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