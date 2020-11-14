Королевский биограф Шон Смит раскрыл интересный факт из жизни жены принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл

Так, стало известно, что у герцогини есть лестное прозвище, живущее с ней уже много лет. Она придумала себе его сама и использует всю свою жизнь. Оно не только поднимает ей настроение, но и вызывает положительные эмоции у окружающих, передает Express.

Будущая герцогиня Сассекская была еще подростком, когда ей пришло в голову новое прозвище. Тогда она отдыхала в летнем лагере и одну из девочек в ее группе тоже звали Меган. Маркл, которая любила внимание не могла спокойно к этому отнестись, ведь хотела выделяться и затмевать других. Поэтому и придумала себе прозвище, которое выделяло ее среди прочих.

"Меган была одной из 13 подростков, наряду с дошкольниками и маленькими детьми. Еще одну девочку звали Мэг, так что Меган придумала свой особый джингл, который выделял ее из толпы", — рассказал биограф.

В частности, она называла себя Меган Маркл Спаркл (Meghan Markle Sparkle), что в переводе означает Меган Маркл с искоркой.

Также ранее сообщалось, что бывших герцогов призвали выплатить все деньги, которые они потратили на ремонт особняка и свою пышную свадьбу в Британии, будучи работающими членами королевской семьи.

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