В семье Меган Маркл не понимают, почему бывшая звезда Голливуда скрывает ото всех маленького Арчи

Об этом пишут 7 дней.

Беспокойство по поводу наследника Арчи выразила сестра Меган Маркл Саманта. Она недоумевает, почему бывшая звезда Голливуда скрывает своего сына.

Меган Маркл

Саманта решительно не понимает, почему бывшие герцоги не захотели взять Арчи с собой, когда возлагали на днях цветы к памятнику воинам, погибшим в боевых действиях.

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"Ведь по ее словам, он уже ходит. Почему же они не привели на мемориал Арчи? Мы с отцом ведь даже не знаем наверняка, где он и что с ним", - откровенно возмущается сестра Меган Маркл.

Саманта уверена, что она с отцом Томасом имеют право видеться с наследником.

«Для меня и для отца Арчи, которого Меган нам так ни разу не согласилась показать, стал уже чем-то вроде фантома. Но мы не теряем надежду. Вдруг что-то всё же изменится. Хотя, честно говоря, пока не похоже, чтобы она собиралась изменить свою позицию», — добавила она в общении с журналистами.

Саманта также разнесла свою сестру Меган за пиар во время возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в боевых действиях, ведь они там засветились с профессиональным фотографом.

"Я считаю, что ей имеет смысл извиниться за эти фото!", - резюмировала сестра Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри, скрин

Ранее мы рассказывали, как Гарри и Маркл оскандалились после визита на кладбище.

Меган и Гарри возложили цветы на могилы солдат на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, чтобы отдать дань жертвам Первой мировой войны.

Но жест бывших герцогов не пришелся по душе простым британцам. Пользователей взбесил тот факт, что дял посещения мемориала Меган Маркл и принц Гарри наняли профессионального фотографа.

Напомним, Принц Гарри жестко поплатился за брак с Меган Маркл

Как сообщала Politeka, Беременная Меган Маркл готовит побег после скандала с принцем Гарри

Также Politeka писала, что Маркл и Гарри оскандалились после визита на кладбище