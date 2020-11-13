В семье Меган Маркл не понимают, почему бывшая звезда Голливуда скрывает ото всех маленького Арчи
Об этом пишут 7 дней.
Беспокойство по поводу наследника Арчи выразила сестра Меган Маркл Саманта. Она недоумевает, почему бывшая звезда Голливуда скрывает своего сына.
Саманта решительно не понимает, почему бывшие герцоги не захотели взять Арчи с собой, когда возлагали на днях цветы к памятнику воинам, погибшим в боевых действиях.
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"Ведь по ее словам, он уже ходит. Почему же они не привели на мемориал Арчи? Мы с отцом ведь даже не знаем наверняка, где он и что с ним", - откровенно возмущается сестра Меган Маркл.
Саманта уверена, что она с отцом Томасом имеют право видеться с наследником.
«Для меня и для отца Арчи, которого Меган нам так ни разу не согласилась показать, стал уже чем-то вроде фантома. Но мы не теряем надежду. Вдруг что-то всё же изменится. Хотя, честно говоря, пока не похоже, чтобы она собиралась изменить свою позицию», — добавила она в общении с журналистами.
Саманта также разнесла свою сестру Меган за пиар во время возложения цветов к памятнику воинам, погибшим в боевых действиях, ведь они там засветились с профессиональным фотографом.
"Я считаю, что ей имеет смысл извиниться за эти фото!", - резюмировала сестра Меган Маркл.
Ранее мы рассказывали, как Гарри и Маркл оскандалились после визита на кладбище.
Меган и Гарри возложили цветы на могилы солдат на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, чтобы отдать дань жертвам Первой мировой войны.
Но жест бывших герцогов не пришелся по душе простым британцам. Пользователей взбесил тот факт, что дял посещения мемориала Меган Маркл и принц Гарри наняли профессионального фотографа.
Напомним, Принц Гарри жестко поплатился за брак с Меган Маркл
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