Раскол между принцем Гарри и королевской семьей лишь усугубился

Об этом пишет The Times.

Выяснилось, как именно младший сын принцессы Дианы поплатился за брак с Меган Маркл.

По информации журналистов, принца Гарри настигла расплата, когда ему отказали в чести возложить венок к Кенотафу на Уайтхолле в британской столице.

Основанием стало то, что он больше не принадлежит к монархии, и этот отказ вызвал у младшего сына принцессы Дианы "глубокую печаль".

В возложении цветов по случаю "воскресного дня памяти" принц Гарри участвовал с 2009 года. И лишь в этом году он не смог присоединиться к своим родственникам — впервые за 11 лет после того, как они с Меган Маркл сбежали из дворца.

СМИ предположили, что отказ, ставший для Гарри настоящим оскорблением, только подтверждает раскол между герцогом Сассекским и его семьей.

Ранее мы рассказывали, как Гарри и Маркл оскандалились после визита на кладбище.

Меган и Гарри возложили цветы на могилы солдат на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, чтобы отдать дань жертвам Первой мировой войны.

Но жест бывших герцогов не пришелся по душе простым британцам. Пользователей взбесил тот факт, что дял посещения мемориала Меган Маркл и принц Гарри наняли профессионального фотографа, и это они расценили как попытку привлечь к себе внимание.

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