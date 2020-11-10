Раскол между принцем Гарри и королевской семьей лишь усугубился
Об этом пишет The Times.
Выяснилось, как именно младший сын принцессы Дианы поплатился за брак с Меган Маркл.
По информации журналистов, принца Гарри настигла расплата, когда ему отказали в чести возложить венок к Кенотафу на Уайтхолле в британской столице.
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Основанием стало то, что он больше не принадлежит к монархии, и этот отказ вызвал у младшего сына принцессы Дианы "глубокую печаль".
В возложении цветов по случаю "воскресного дня памяти" принц Гарри участвовал с 2009 года. И лишь в этом году он не смог присоединиться к своим родственникам — впервые за 11 лет после того, как они с Меган Маркл сбежали из дворца.
СМИ предположили, что отказ, ставший для Гарри настоящим оскорблением, только подтверждает раскол между герцогом Сассекским и его семьей.
Ранее мы рассказывали, как Гарри и Маркл оскандалились после визита на кладбище.
Меган и Гарри возложили цветы на могилы солдат на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, чтобы отдать дань жертвам Первой мировой войны.
Но жест бывших герцогов не пришелся по душе простым британцам. Пользователей взбесил тот факт, что дял посещения мемориала Меган Маркл и принц Гарри наняли профессионального фотографа, и это они расценили как попытку привлечь к себе внимание.
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