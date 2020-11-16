У Британії хвиля негативу через мільйонну угоду Меган Маркл і принца Гаррі з сервісом Netflix

Про це пише Elle.

Королівські експерти та суспільство вимагають, щоб колишні герцоги розірвали угоду з Netflix на $100 млн.

Причина скандалу-серіал "Корона", який знімає і випускає стрімінговий сервіс, в якому королівську сім'ю показують з іншого ракурсу.

Справа в тому, що нові серії "Корони" присвячені бурхливому і нещасливому шлюбу принца Чарльза і принцеси Діани і включають боротьбу "королеви сердець" з розладом харчової поведінки — булімією.

Королівський експерт Емілі Ендрюс впевнена, що Гаррі повинен відмовитися від угоди через те, як серіал «нахабно зображує його матір».

"Ніколи раніше члени королівської сім'ї не були пов'язані з тими, хто тролить монархію", — заявила вона.

Після угоди з Netlflix на $100 млн Меган Маркл і принц Гаррі щедро виграють від спотворення правди про королівську сім'ю, адже тепер молодший син принцеси Діани може знайти довгоочікувану "фінансову свободу" в США.

Але новина про угоду викликала обурення в Букінгемському палаці-особливо у тих, хто пов'язаний з принцами Чарльзом і Вільямом. За інформацією ЗМІ, у Єлизавети II дивуються, як герцоги можуть брати гроші у тих, хто зраджує їх сім'ю.

"Їх заявлена угода на 100 мільйонів доларів з американською стрімінговою компанією може дати Гаррі бажану фінансову свободу, але вона викликала сильне здивування Букінгемського палацу — особливо серед тих, хто близький до Чарльза і Вільяма. Як можна брати гроші у тих, хто зраджує твою сім'ю? У тих, хто сентиментально колупається в гіркому розпаді шлюбу твоїх батьків, як стерв'ятник?",- резюмувала експерт Емілі Ендрюс.

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