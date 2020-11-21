Популярная украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников неожиданной просьбой во время съемок "Лиги Смеха"



Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Как вы думаете, у меня есть шансы победить? Я же тренер-новичок 🐣 Поздравляйте мы в финале @ligasmeha❗️ Держите кулачки✊ Думала ли я когда пришла новичком тренером в начале года. Мы едва не вылетели из-за короны. Нас допустили к полуфиналу с минусбаллом и ...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Могилевская позирует во время съемок телепрограммы, в ходе которых якобы просит у партнера сделать ее вампиров, укусив за шею.

«Круто», «очень смешно, аж живот болит», «держу за вас кулачки», «аж изжога печет», - пишут ее поклонники.

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