Популярная украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников неожиданной просьбой во время съемок "Лиги Смеха"
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Как вы думаете, у меня есть шансы победить? Я же тренер-новичок 🐣 Поздравляйте мы в финале @ligasmeha❗️ Держите кулачки✊ Думала ли я когда пришла новичком тренером в начале года. Мы едва не вылетели из-за короны. Нас допустили к полуфиналу с минусбаллом и ...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Могилевская позирует во время съемок телепрограммы, в ходе которых якобы просит у партнера сделать ее вампиров, укусив за шею.
«Круто», «очень смешно, аж живот болит», «держу за вас кулачки», «аж изжога печет», - пишут ее поклонники.
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