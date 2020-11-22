Курс валют в Украине 22 ноября заставит граждан изрядно понервничать, коварные планы доллара и евро раскрыты

Как сообщает Politeka, такими являются прогнозы экономических экспертов из нацрегулятора.

Курс валют сегодня будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2825,72 грн;

100 евро – 3343,53 грн.

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Уточним, что экономисты прогнозируют падение гривны уже в этот понедельник. Со старта на межбанке национальная валюта потеряет 0,0981 пункта. Что касается евро, то гривна лишится 0,1913 позиций.

Доллар, евро, фунт, валюта, деньги

Российский рубль проявит свое «фирменное» ядовитое коварство, отобрав у гривны несколько пунктов. Десять из них можно будет купить за 3,7024 гривны.

До этого сообщалось, что доллар существенно сдаст позиции уже в следующем году. Как утверждают специалисты, главным фактором для этого послужит появление вакцины от "китайкого" вируса. Таким образом, курс доллара может вернуться к отметке, но которой он был в 2000-х годах.

"Может ли доллар упасть на 20 процентов в следующем году? Думаем, да", - отметил один из экспертов.

Аналитики уверены, что такой сценарий развития событий неизбежен, поскольку после "ухода" вируса мировая экономика стабилизируется, а доллар дорожает лишь в условиях экономической нестабильности в мире.

Напомним, доллар устроит гривне жаркий ноябрь, украинцев предупредили, чего ждать от курса

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