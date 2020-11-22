Курс валют в Украине 22 ноября заставит граждан изрядно понервничать, коварные планы доллара и евро раскрыты

Как сообщает Politeka, такими являются прогнозы экономических экспертов из нацрегулятора.

Курс валют сегодня будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2825,72 грн;

100 евро – 3343,53 грн.

Уточним, что экономисты прогнозируют падение гривны уже в этот понедельник. Со старта на межбанке национальная валюта потеряет 0,0981 пункта. Что касается евро, то гривна лишится 0,1913 позиций.

Российский рубль проявит свое «фирменное» ядовитое коварство, отобрав у гривны несколько пунктов. Десять из них можно будет купить за 3,7024 гривны.

До этого сообщалось, что доллар существенно сдаст позиции уже в следующем году. Как утверждают специалисты, главным фактором для этого послужит появление вакцины от "китайкого" вируса. Таким образом, курс доллара может вернуться к отметке, но которой он был в 2000-х годах.

"Может ли доллар упасть на 20 процентов в следующем году? Думаем, да", - отметил один из экспертов.

Аналитики уверены, что такой сценарий развития событий неизбежен, поскольку после "ухода" вируса мировая экономика стабилизируется, а доллар дорожает лишь в условиях экономической нестабильности в мире.

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