Доллар существенно сдаст позиции уже в следующем году

Такой прогноз озвучили ряд экспертов и аналитиков, передает Financial Times.

Как утверждают специалисты, главным фактором для этого послужит появление вакцины от "китайкого" вируса. Таким образом, курс доллара может вернуться к отметке, но которой он был в 2000-х годах.

"Может ли доллар упасть на 20 процентов в следующем году? Думаем, да", - отметил один из экспертов.



Аналитики уверены, что такой сценарий развития событий неизбежен, поскольку после "ухода" вируса мировая экономика стабилизируется, а доллар дорожает лишь в условиях экономической нестабильности в мире.

"Доллар может существенно ослабнуть, поскольку инвесторы будут искать более высокую прибыль за пределами США", - говорят эксперты.

Отметим, что среднегодовой курс, который в государственном бюджете закладывает Кабинет Министров Украины, составит 29 гривен 10 копеек.

Согласно прогнозу, гривна несколько укрепится под конец 2021 года. Тогда доллар будет стоить около 28 гривен 80 копеек.

Также мы сообщали, что эксперты не исключают, что курс доллара пойдет вверх - до более 30 гривен в 2021 году. Одним из факторов, который повлияет на удорожание валюты станет большой бюджетный дефицит.



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