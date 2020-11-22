Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, показала свою натуральную красоту

Известно, что уже несколько лет Эмили состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пишет Politeka.net. Пара поженилась после нескольких недель отношений.

В октябре этого года красотка рассказала, что беременна, после чего стала баловать поклонников снимками в интересном положении.

Поклонники решили вспомнить один из недавних образов звезды. Модель позировала в совершенно домашнем стиле, совсем не такая, как ее привыкли видеть на красных дорожках.

Ратаковски надела толстовку, в которой проглядывался животик. Дополнили образ золотые серьги в ушах.

Красотка сделала себе гульку, а на ее лице, вероятно, не было макияжа. Красотка ела небольшой рулетик с творогом и изюмом.

Модель позировала возле окна, за которым можно рассмотреть многоэтажные дома.

Фото было обнародовано пока в непопулярной фан-группе и собрало немного лайков.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала голой, снимая себя в зеркало во весь рост.

Знаменитость приподняла ножку, чтобы скрыть самое интимное. На ней были надеты лишь белые носочки в полосочку.

"20 недель 🤍 знакомство с моим новым телом", - написала артистка.

Напомним, в одной из фан-групп появилось архивной фото Эмили Ратаковски в откровенном платье.

Звезда стояла у серой невзрачной стены. Ее прическа - мокрая укладка, смотрелась очень эффектно.

Платье держалось на тончайших бретельках, которые едва не съезжали с плеч, что придавало образу особой пикантности.

Фото также не собрало много лайков.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.

Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.