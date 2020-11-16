Скандальная балерина по ошибке открыла комментарии на своей странице в Instagram

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова взбудоражила соцсети пикантным видом

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Настя не только выложила в соцсети снимок на грани дозволенного, но еще и открыла комментарии к своему посту, что происходит достаточно редко.

На фото Настя стоит на пляже, схватившись рукой за пальму. На ней – раздельный коричневый купальник со стразами, почти полностью открывающий загорелое тело звезды. Особенно выделяется роскошный бюст балерины.

"Мой отдых начался! ❤️🌺🥬 Купальнику загорелому я ещё не под стать от Ирочки Степановой своим загаром😂 @irneste Но подтянусь! 🦢", – подписала кадр Анастасия Волочкова.

Правда, продлилась возможность комментировать новое сообщение недолго. Скорее всего, балерину "атаковали" многочисленные хейтеры и она, разозлившись на комментарии от них, закрыла доступ к отзывам, а затем и вовсе удалила то, что успели написать люди.

Однако нам удалось сохранить часть из них.

"Открылись комментарии😅 начинается самое интересное 🔥😆 Где любимый? Супер!👍классного отдыха! Аэрофлотом? Как же там классно, рай на земле 🌺🌺🌺. Красавица как всегда 👍 Купальником? Красотка Фигура классная Труженица....🙌🙌 Стройняшка Это Мальдивы, Настенька?"

Ранее мы сообщали, что балерина Анастасия Волочкова взбудоражила откровенным нарядом. Российская артистка часто эпатирует на публику, чтобы подогревать интерес к своей персоне. На этот раз она выложилав социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстала в необычном платье с бездонным декольте.

Анастасия Волочкова развалилась на полу, покрытом черной газовой тканью. Точно так же выглядит ее балетная пачка, которая держится на контрастных кожаных подтяжках, они же слегка сдавили живот. Верхнюю часть наряда составляет лоснящийся топ, который сильно обтянул бюст звезды. Образ довершила странная прическа с пробором и торчащими космами, а также крупный перстень на пальце - его Анастасия демонстративно выставила на камеру, опершись рукой о колено.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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