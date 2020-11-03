40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, соблазнила формами в красном платье

Красотка уже снялась во многих известных картинах, сообщает Politeka.net. Звезда любит хвастаться результатами своей работы в Инстаграм.

Так, актриса опубликовала кадр из фильма "Джонни Инглиш", в котором снялась вместе с комедийным актером Роуэном Аткинсоном, более известным как мистер Бин.

Ольга нарядилась в красивое красное платье с глубоким декольте. Звезда наклонилась так, что ее бюст едва не вывалился наружу.

Аккуратная прическа и украшения дополнили образ.

Главный герой фильма "Джонни Инглиш" стоял рядом с Ольгой в железном костюме, когда артистка прикрывала ему "причинное" место шлемом.

"Придумай этому название...", - написала Куриленко.

За два часа пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Шлем для маленького Мистер Бина", "Защита семейных драгоценностей 🤣🤣», «Вы действительно хотите, чтобы мы написали это ?? 😂», «Это ваш шлем или вы просто рады меня видеть?», «Я старшая медсестра, кашляйте, пожалуйста!», «Нужна защита», «Просто пытаюсь защитить всех маленьких Бинов! 😆», «Мне нужна комната, пожалуйста, только для рыцаря", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко похвасталась идеальной фигурой, выбрав черную облегающую футболку. Видно, как красивые прелести выпирали из одежды.

Также для своего выхода Ольга выбрала светлую плиссированную юбочку. Завершили образ различные аксессуары, в том числе стильная сумочка.

Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко удивила "запущенной" внешностью: "С жирными волосами...".

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