Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе

На фото Андерсон была в сапогах, шортиках и рубашке, которую оставила расстегнутой. На первом фото красавица сидела на лавочке возле столика боком. На втором кадре уже повернулась передом. На последнем снимке Андерсон села у угла дома, а в руках держала цветочек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков к фото и написали комментарии:

"Как сильно я тебя люблю", "Выглядит красиво и соблазнительно", "люблю ее так сильно, надеюсь, мы увидим зузу кие и щенков сегодня", "Красивая картинка дорогой милый друг", "Драгоценное красивое сердце", "Выглядит очень горячо и соблазнительно", "Красивое изображение", "Люблю Пэм", "Снова на работе".

Сообщалось, что легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон предстала обнаженной.

В этот раз звезда показала фотографии одной из жарких фотосессий.

Памела предстала обнаженной, только тонкая цепочка просматривалась на бедрах знаменитости. Модель стояла, прикрывшись шторой. Ее взгляд был какой-то перепуганный и направлен на окно.

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