Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила новым образом с непривычной прической
Звезда показала новый лук на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Дорофеева решила сфотографировать себя в зеркале после удачного съемочного дня. На новом фото звезда в очередной раз продемонстрировала свой отличный вкус, пощеголяв в коротком платье под кожу и слегка свободном пиджаке шоколадного оттенка. Ее образ дополнили темные колготы и высокие сапоги.
Также, судя по фото, певица решила сменить прическу. Так, на снимке ее волосы выглядят заметно короче и темнее, чем раньше.
«Отличный съёмочный день», - подписала фото звезда.
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Ее поклонники активно комментируют снимок.
«Конфетка», «Невероятно красивая», «Зачётные сапоги как раз по навозу на ферме гонять!», «Я влюбилась в этот образ», «фешн дива», «Боже, ты невероятная», «Я безумно люблю твой стиль Надя», «Этот образ покорил моё сердце», «За хлебушком явно :)», «Лук просто пушка, очень круто», «Дорофеевна как всегда очаровательна. Повезло Дантесу», - пишут люди.
Напомним, 30 октября Дорофеева и Позитив дали последний концерт группы "Время и стекло" который состоялся во "Дворце Украина" в Киеве.
На сцене Надя блистала в экстравагантном наряде, бежевого цвета который состоял из боди, пышной полуюбки, черных перчаток и блестящих колготок.
Напомним, Дорофеева в мини на прощанье отожгла с Позитивом, не оставив равнодушным никого: «Это было огненно».
Как сообщала Politeka, бесстыжая Дорофеева погримасничала на камеру в «кислотном» образе.
Также Politeka писала, что Дорофеева в бесстыжем платье заставила фанатов краснеть: горячие кадры прощального концерта.