Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась пикантной фотографией, на которой показала свой огонек

Знаменитость обнародовала новый снимок в своем Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net

Как известно, кумир молодежи не стесняется демонстрировать свою великолепную фигуру в ярких, стильных, дерзких, а порой и откровенных нарядах.

На новом фото певица представлена в нижнем белье. На ней надет бюстгальтер шоколадного цвета, пояс, чулки и трусики. Поверх красотка набросила черное пальто, а в руках Дорофеева держит зажигалку на цепочке. Распущенные локоны спадают по плечам.

В подписи к откровенному снимку звезда сообщает о том, что готовится выпустить свой первый сольный трек и тонко намекает на его название.

Надо сказать, что от такого вида у мужчин побежали мурашки по коже. Фанаты теряют дар речи и в очередной раз восхищаются своим кумиром. Не сдержалась и певица Вера Брежнева, которая также прокомментировала снимок.

"Афигеть афигеть афигеть 😍😍😍🤤", "Зажигалка", "Ждемс", "

Спасибо за вчерашний концерт❤️ Любим сильноооооо ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Огонь", "Просто икона", ", - высказались в сети.

Напомним, что Надя Дорофеева из "Время и стекло" влетела в чужую машину, фото после ДТП: "С тобой все хорошо?".

Как сообщала Politeka, дерзкая Дорофеева в сплошной коже покорила образом плохой девочки: «Повезло Дантесу».

Также Politeka писала, что Дорофеева кардинально изменилась после распада "Время и Стекло", певицу не узнать: "Что это вообще такое?".