Украинская актриса Анна Кошмал, более известная как Женька из сериала «Сваты», огорошила снимком со звездным красавцем
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Мы с Федором Гуринцем всегда смотрим в одну сторону) теплая встреча в холодный и дождливый день. #Федяпрекрасен», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кошмал позирует с коллегой по сериалу «Сашка» Федором Гуринцевым. Оба смотрят в одну сторону, эффектно улыбаясь на камеру.
«А как же муж, Анька? Или он фотографирует?», «такие милые», «это твой парень?», «отличные», «вы прекрасны», «солнышко», «наши любимые. Анечка, ты даже зимой, в этой капусте - выглядишь просто на миллион», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось до этого, звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал восхитила своим видом на фото
Кошмал запечатлена с ярким макияжем и роскошной укладкой. Она смотрится в зеркало и изображает, что расчесывает волосы.
Новый черно-белый снимок произвел настоящий фурор. Фолловеры оотмечают, что сперва даже не узнали любимую артистку.
Напомним, довольная Женька из "Сватов" в униформе прильнула к трем брутальным красавцам: "Хорошо, когда все...".
Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» в струящемся платье-ночнушке покорила видом в роскошных апартаментах: настоящая звезда.
Также Politeka писала, что довольная Женька из «Сватов» пленила красотой в прозрачном платье: «Даже не узнала сначала».