25-летняя актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку Ковалеву в "Сватах", удивила неожиданным преображением

Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, Анна в форме полицейского сидит на диване в окружении трех актеров, на которых тоже одежда полицейских. Актриса предстала перед фанатами в новой роли, показав кадр со съемок сериала "Юрчишины".

"Хорошо, когда все улыбаются и все весёлые)", – подписала снимки актриса.

Фанаты оценили образ Анны и засыпали ее лайками и комментариями.

"Самая лучшая и красивая это вы Тебе форма так идет😍😍😍 Морковкина здесь самая красивая😁 Красавица. Форма к лицу Вау🔥🔥🔥С нетерпением жду 2 сезон Юрчишиных😻😻😻", – написали они.

Напомним, карьера Анны Кошмал после «Сватов» стремительно пошла вверх. Девушка успела сняться в таких фильмах и сериалах как "Сашка", "Хороший парень", "Село на миллион".

Ранее мы писали, что звезда популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал покорила идеальной фигурой в купальнике. Жаркое фото актрисы, полюбившейся многим по роли Женьки в «Сватах», появилось на одной из фан-страниц сериала в Инстаграм.

На снимке Кошмал сидит на качелях, установленных прямо в море. Актриса позирует в соблазнительном черном купальнике-бикини, который позволяет ей продемонстрировать все достоинства ее фигуры.

Кошмал элегантно позирует на качелях, томно приподняв голову вверх. Вокруг нее во все стороны разлетаются брызги воды.

"Красотка Анна Кошмал", - говорится в подписи к фото.

Напомним, что Анна Кошмал пленила нежной красотой, засветив сладкие места под тонкой тканью: выросла девочка.

Politeka писала, что Анна Кошмал похвасталась подросшим сыном на нежном фото: «Прям веет любовью».

Также Politeka сообщала, что Анна Кошмал поразила признанием о болезни: «Моя жизнь больше не будет прежней».