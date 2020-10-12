Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал покорила соблазнительным видом в ночнушке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в длинном платье бельевого типа или ночнушке. Нежный наряд струился на молодом стройном теле Анны. Было видно, что звезда не стала надевать под платье белье. Она немного приподняла ножку, а руку положила на бедро.

Девушка сфотографировала себя в зеркале. Видно было, что она находится в красивом месте. Вероятно, на съемках.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в «Сватах», поделилась секретом своей красоты. Актриса рассказала, что на съемках ей приходится вставать в 5 утра. Она отправляется на йогу, после чего работает. Как известно, у Анны есть маленький сын, который ходит в садик. В ее расписании есть обязательное время и для него.

Недавно мы писали, что Анна Кошмал удивила неожиданным преображением. Для нового сериала актриса превратилась в копа. Кошмал опубликовала снимок, на котором позировала на переднем пассажирском месте и радостно смотрела в камеру.

Стоит отметить, что карьера Кошмал после «Сватов» стремительно пошла вверх. Она успела сняться в таких фильмах и сериалах как «Сашка», «Хороший парень», «Село на миллион».

Напомним, что Анна Кошмал пленила нежной красотой, засветив сладкие места под тонкой тканью: выросла девочка.

А еще Politeka писала, что Анна Кошмал похвасталась подросшим сыном на нежном фото: «Прям веет любовью».

Также Politeka сообщала, что Анна Кошмал поразила признанием о болезни: «Моя жизнь больше не будет прежней».