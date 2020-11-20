Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала себя и рассказала о релизе

На фото Анна позировала в черном наряде с приличным декольте. Красотка дополнила образ ярким украшением на шее и смелым макияжем. На первом кадре Корсун руками гладила зону декольте, а на втором уже показывала пышную грудь, которая прямо выпирала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не разбивай мне сердце! Вы уже послушали мой новый сингл?", - написала звезда под фото.

Игорь Крутой оценил публикацию и оставил комментарий: "Огонь".

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мария забрала наши сердца!", "Слышали и видели", "Трэк просто пушка", "Трек огнище", "Уже неделю как тупо не отпускает", "Да, одна из лучших песен", "Я слушаю её уже миллионный раз. Супер, супер, супер. Я в восторге", "Огонь и Лобода нервно не хочет бум-бум....", "Богиня, хочу такой ошейник".

Сообщалось, что скандальную певицу MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, обвинили в плагиате после выхода новой песни.

Так, певица опубликовала ролик к своей новой песне Maria, однако пользователи сети сразу обнаружили «подставу», обвинив звезду в плагиате.

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