Певица Анна Корсун, известная как MARUV, любит эпатировать публику. Девушка решила "добить" фанатов мегаоткровенными фото

Как передает Politeka.net, 28-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала крупным планов сумасшедшее декольте.

Жгучая брюнетка позировала в черном обтягивающем наряде, вырез которого не заметит разве что слепой. Соблазнительная MARUV покрутила спелыми "дыньками" под разными углами.

Для еще большего привлечения внимания певица делала театральные жесты: то стаскивала с шеи блестящее украшение в виде символов "доллара", то ставила руки так, будто приготовилась молиться, или складывала ладони и пальцы в виде пистолета.

"Какая фотка нравится больше всего 1,2,3,4,5 или 6?", - Анна заставила публику выбирать.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное: стоит отметить, равнодушных не было.

"Все шикарны, но 1 🔥"

"сложно выбрать 🤤"

"И тут у всех наступил $eкси-инсульт⚡💘"

"1 убивает полностью, а так все😏💣"

"Божественно❤️"

"Анюта та у тебя все фотки красивые, ты ж наша красотка😍солнышко наше ясное❤️❤️❤️"

"Наталья Орейро, ты ли это?"

"Такая красавица, божеее😍"

"Все фото🔥знойная и роковая красота!"

"Настоящая наркобаронесса😍🔥❤️"

Ранее мы сообщали, MARUV изумила поклонников кадрами из нового клипа - на песню "Sad Song". Компанию горячей брюнетке в сексапильном корсете составила пленительная блондинка. Девушки показали момент "для взрослых": Анна дерзко "оседлала" подружку.

Напомним, что MARUV избавилась от латекса и вульгарности и поразила видом в кругу семьи: «Боже, какие вы...»

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо..."