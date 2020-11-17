MARUV нарвалась на критику после необдуманного поступка

Скандальная публикация появилась в Instagram-аккаунте украинского представительства Евровидения.

Судя по публикации, украинская певица MARUV (Анна Корсун) стала членом жюри музыкального шоу "Суперстар! Возвращение", которое транслируется в эфире российского НТВ.

Публикация спровоцировала скандал в соцсетях, после чего украинцы набросились на MARUV с критикой.

Ее стали ругать за то, что она поехала работать на пропагандистском телеканале РФ во время войны, а также сидит за столом с артистами, которые поддерживают военную агрессию по отношению к Украине.

"Деньги не пахнут", "Зачем пиарить российское шоу в украинском сообществе?", "Сомнительная перспектива", "Г*вно к г*вну, что тут еще сказать", "Продалась с потрохами, чемодан-вокзал-Россия", - написали украинцы в комментариях.

Но после громкого скандала публикацию в Instagram быстро удалили.

Стоит добавить, что с MARUV в составе жюри будут Сергей Соседов, Виктор Дробыш, а на четвертое кресло будут приглашать разных артистов, среди которых - Игорь Крутой, Лариса Долина и другие.

Ранее мы рассказывали, что MARUV опозорилась с новой песней.

Так, певица опубликовала ролик к своей новой песне Maria, однако пользователи сети сразу обнаружили «подставу», обвинив звезду в плагиате.

«Кто подумал про hwasa?», «очень и очень похоже на hwasa», «плюсую, реально похоже», «Hwasa "Maria"...плагиат(больше нечего сказать)», «Я же не одна сразу полумала про Hwasa - Maria?», - пишут они.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья