Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) показала, как проводит время с подругой

На фото Анна позировала в кружевах и колготах. Девушка сидела и улыбалась, пока рядом стояла подружка в футболке. Девушка смотрела на Корсун, а рукой нежно гладила по ноге звезды. Кадр получился очень интересным и провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наш лучший видос", - подписала красотка кадры.

Фанаты в ТикТоке поставили почти 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы с Марув хорошо играем, она любит девушек, а я натуралка", "Круто снято", "Хорошенькая", "Очень милая и простая девушка", "Обожаю тебя, Марув".

Сообщалось, что украинская певица MARUV, не стесняясь камер, устроила пикантные танцы в полупрозрачных нарядах.

Так, на опубликованных кадрах видно, что MARUV исполняет зажигательный танец с подругой, шлепая ее по пикантным местам. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, впечатлила красотой в леопардовом наряде и выходкой с подружками.

Так, на кадрах MARUV в полупрозрачном наряде исполняет соблазнительный танец на камеру, демонстрируя невероятные формы.

«Волчицы», «все мои волки делают – MARUV», «лучше уже не будет», «разорвали тикток», «лучшая», «ну богини», «у Каменских была такая», «ого, опасные чиксы», «вот это пожар», - пишут фанаты.

Напомним, безбашенная MARUV сменила имидж, превратившись в «рыжую бестию»

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