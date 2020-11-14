Популярная украинская певица MARUV впечатлила красотой, устроив горячие танцы в облегающем платье

Как рассказывает Politeka, кадрами красотка поделилась у себя на странице в TikTok.

Так, певица позирует в облегающем платье, сперва игриво заглядывая в кадр. В какой-то момент красотка пускается в пляс, элегантно демонстрируя фигуру во всей красе.

Уточним, что кадры MARUV решила никак не подписывать, хотя он и без этого произвел фурор среди пользователей.

«Богиня танцпола», «лучшая», «это просто бомба», «сногсшибательная», «кажется, я влюбился в тебя», «этот ролик можно пересматривать до бесконечности», «безупречный вид», «а можно на бис? Это было очень круто», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица MARUV, не стесняясь камер, устроила пикантные танцы в полупрозрачных нарядах

Так, на опубликованных кадрах видно, что MARUV исполняет зажигательный танец с подругой, шлепая ее по пикантным местам. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья