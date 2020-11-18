12-летняя Варвара, дочка юмориста из "Квартал 95" Евгения Кошевого, стремительно поднимается вверх по карьерной лестнице в шоу-бизнесе, но невсегда ее путь безоблачен

Девочка дала откровенное интервью о своей жизни, отношениях с родителями, планах и мечтах в программе "Життя відомих людей".

Варвара призналась, что большинство скандалов в семье у нее происходит с мамой.

"Выходит просто так, что мы иногда друг друга не понимаем. Мне из-за этого, конечно, очень обидно. Мы с ней одинаковые, но не можем найти общий язык", - поделилась дочка Кошевого, но тут же отметила, что знает, что мама ее любит.

Не по годам развитая девочка даже дала родителям совет, как им справиться с ее капризами.

"Я понимаю, что родителям не нравится мое поведение, когда у меня резко меняется настроение, все такое... Они просто должны понять, что мне сейчас немножко сложно, и это переходный возраст", - объяснила Варвара.

Дочь Кошевого с 8-ми лет на сцене: несколько раз участвовала в детском "Голосе", приходила к папе на шоу "Рассмеши комика", и даже получила роль в сериале "Папа рулит". С ростом популярности, конечно, же повышается и внимание публики. Иногда в комментариях в соцсети о Варе пишут, что "она поймала звезду".

"Я не считаю себя лучше других, может, я этого не замечаю?.. Но папа мне говорит иногда, если я что-то такое выдаю, "попустись немножко"... Вот - я попускаюсь!", - с улыбкой прокомментировала девочка.

К слову, растет не только ее популярность, но и доходы. Дочь Кошевого признается, что за съемки в сериале получает кругленький гонорар. Но, так как деньги Варя тут же "трынькает", родители их забирают и выдают при необходимости.

"Получила я зарплату, и хочу, чтобы их (деньги, - ред.) дали мне вот так вот в ручки... конечно, все не потрачу. Хотя? Не обещаю... Сумма большая и я хочу купить какую-нибудь сумку, красивые кроссовки... Им (родителям, - ред.) не нравится, что я все сразу трачу. Ну, такая вот я..."

Ранее мы сообщали, что Варвара страдает из-за буллинга в школе со стороны детей. Девочка пожаловалась в одном из интервью, что ее "достают" из-за профессии отца:

"Однажды мне так надоело, что папу в очередной раз назвали клоуном, что я не выдержала и высказалась, чтобы больше никто не смел так о нем говорить... Я боюсь. Я не умею отвечать. Лучше просто промолчу".

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