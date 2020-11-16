Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя во всей красе

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды, сегодня исполнительница превзошла сама себя. Для снимка Татьяна выбрала прозрачный наряд, коричневые сапоги и широкий кожаный ремень.

Знаменитость уселась около сложенных бревен, также рядом с ней стоит садовая тачка.

"С детства я всегда обожала творческие перевоплощения и наверное фотография, видео, клипы, кино - дают нам возможность стать и девушкой Бонда, и барыней крестьянкой, и бандиткой в Вестерне🤠 🐎 🔫 и это тааак здорово! А как бы ты назвал(а) эту фотографию ? За самые смешные ответы раздаю Лайки Лайки Лайки 🤍🤍🤍🤍🤍 🤍🤍🤍", – подписала кадр певица.

Менее чем за 15 минут фотографию "лайкнули" почти 800 человек. В комментариях поклонники пишут, что Татьяна прекрасна как всегда и ей идет любой образ.

"Красоточка👍💐😘😍🤗 Очень крутая фотография, такая атмосферная и женственная☺️ Перевоплощение это классно) Какая же красивая😻 тебе безумно идёт этот образ, шикарная😻 Какая же вы красотка 😍 Даже не знаю как назвать такую красивую фотографию 😍😊👍 Однако револьвер был более удобен в обращении, и его можно было скрытно носить в кобуре под полами длинного платья или за поясом Волшебница нежного царства🤫 Хороша, слов нет!❤️❤️❤️🔥 Доставка дров с огоньком Скрипки не хватает, вместо тележке И в горящую избу войду... И дров наколю!!!! И корову подою.... А корову в следующий раз 😹 Сексуальный дровосек Такая страстная🔥 я бы назвала "тигрица на охоте"🤩 тебе идёт👏", – пишут фанаты.

Ранее мы сообщали, что Татьяна Котова восхитила новым смелым образом.

Знаменитость выбрала образ "горячего ковбоя": на девушке надет черный слитный купальник лишь немного прикрытый полупрозрачной тканью, на голове – ковбойская шляпа.

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