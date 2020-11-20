Люди даже не догадываются, что происходит на самом деле

Мошенники придумали хитрую схему, как снимать деньги с чужих банковских карт

Заметили таких аферистов в Киеве, пишет «Страна».

Мошенники подходят к людям на кассах супермаркетов/магазинов - предлагают своей карточкой оплатить небольшую покупку в обмен на наличные деньги. Объясняют это они тем, что банкомат якобы не работает и срочно нужна наличка.

"Очень нужны наличные, а банкомат не работает. Давайте я оплачу своей картой вашу покупку, а вы мне - наличную оплату", - говорят обічно аферисты.

Подвох тут заметить сложно, ведь покупка оплачена, чек есть. И в большинстве случаев люди соглашаются, даже не догадываясь, что имеют дело с мошенниками, которые воруют чужие банковские карты или поделывают их.

Аналитик Василий Невмержицкий объяснил, что Схема работает только на небольших покупках: до 500 грн с картами MasterCard и до 1000 грн с VISA, когда пин-код не запрашивается.

Цель схемы - получить наличные деньги с карты (преступники не знают пин-кода, потому не могут снять кэш в банкомате).

Обычно к такой схеме прибугают в двух случаях:

Если карточку украли, к примеру, карманники. Тогда они пытаются поскорее ее обналичить, пока хозяин не заметил пропажу и не успел заблокировать карту.

Если банковскую карту подделали после кражи карточных данных. Либо после взломов в интернете, либо после установки на банкоматах считывающих устройств: преступники делают это скрытно, а потом собирают данные о карточках. После чего происходит подделка пластика. Тут тоже стараются действовать быстро, ведь о транзакциях обычно приходят сообщения, и увидев покупки, которых не совершал, собственник карты поспешит ее заблокировать.

Людям настоятельно советуют не помогать мошенникам - отказывать, когда посторонний человек предлагает оплатить покупки на кассе. А лучше даже обратить на это внимание охранников торговой точки.

"Если человека обманом подтолкнули к содействию преступлению - он жертва. Жертва обмана, которого использовал мошенник. Но если выяснится, что преступник вступил в сговор, например, с кассиром супермаркета, чтобы тот поставил воровство на поток (брал у людей наличные, а проводил безналичную оплату) - это будет соучастие, и кассира будут привлекать к уголовной ответственности. Впрочем, это не значит, что простым людям нужно помогать жуликам из-за безнаказанности. Этого все равно делать нельзя", - прокомментировал ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как сообщалось ранее, в Украине мошенники приловчились устанавливать на банкоматы скримминги (устройства, позволяющие считывать данные с карт клиентов банков).

Заметить невооруженным взглядом этот прибор почти невозможно.

Когда скримминг входит в контакт с картой, он запоминает ее данные. Мошенникам остается лишь скопировать их и с помощью специального устройства сделать дубликат карты.

Единственный совет, который более-менее эффективен – при наборе пин-кода необходимо прикрывать клавиатуру банкомата рукой. В этом случае есть вероятность, что незаметная камера злоумышленников не сможет "подсмотреть" цифры, которые вы вводите.

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