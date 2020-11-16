Украинцам вернули сотни миллионов гривен, которые лежали на счетах разорившихся банков

Как передает Politeka.net, за 2020 год казначеи ликвидировали 48 банков и продолжают аналогичную процедуру по еще 48 кредитным организациям. По данным, опубликованным на сайте Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 ноября в Украине насчитывается 73 действующих банка.

В начале месяца ФГВФЛ аккумулировал 15 777,1 миллиона гривен, от регулярного сбора с января по октябрь поступило более четырех миллионов гривен. Как сообщила пресс-служба, вкладчикам подконтрольных банков уже компенсировали внушительные суммы и продолжают возвращать деньги:

"В октябре 2020 выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составила 155,5 гривен. Всего за январь-октябрь 2020 вкладчики получили возмещения на общую сумму 347,0 миллионов гривен".

Стоит отметить, что сейчас сумма возмещения ограничена, максимальный размер компенсации составляет 200 тысяч гривен. В начале сентября Совет по финансовой стабильности принял план реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов. Если Верховная Рада Украины примет соответствующие правки в законодательство, Фонд готов повысить лимит до 600 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что мошенники используют новую схему для кражи денег со счетов украинцев. Недавно сразу в несколько банков поступил запрос от имени одного из частных исполнителей в Киеве о списании крупных сумм с ряда клиентов. В качестве доказательства представили исполнительные документы нотариусов, которые в итоге оказались фальшивыми. Клиенты-юридические лица забили тревогу после того, как лишились денег, и лишь тогда вскрылось, что исполнительных производств по ним никто не открывал.

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