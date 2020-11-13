Мошенники продолжают массово атаковать клиентов государственного ПриватБанка

Об этом пишет издание Наше місто.

Журналистке позвонили якобы из службы безопасности ПриватБанка и сообщили, что с ее личной карты "произошла утечка денег".

"И поскольку таких случаев за день уже немало, интересуются — точно ли средства снимал владелец карты. При этом знают фамилию, имя, отчество и точную сумму, которая была у вас на день аферы. А вопросы задают так профессионально, что после десяти минут общения непроизвольно начинаешь принимать их вариант по возвращению денег назад. Это потом он кажется бредовым, а сначала все очень даже логично, тем более, что номер из которого звонят, есть в контактах Приватабанка, я проверяла", - объясняет журналистка, которая лично столкнулась с мошенниками.

Она также порекомендовала другим клиентам сразу же отключаться от таких звонков, если речь заходит по движениям на пенсионной или зарплатной картах.

"Сейчас и 100 гривен жалко лишиться, про две-три тысячи просто промолчу", - продолжила Юлия.

По словам девушки, 12 ноября мошенники позвонили ее мужу, который накануне получил пенсию на карту ПриватБанка.

«Номер банка и схема развода те же. Думаю, после моего второго звонка в Приватбанк, номер телефона поменяют, но аферистов, тем более таких профессиональных и с такой базой данных, это не остановит. Два звонка в течение суток в одну семью подтверждают масштабы спланированной аферы», — резюмировала она, рассказывая об очередной афере мошенников.

В самом ПриватБанке уже неоднократно предупреждали об активизации мошенников, которые целенаправленно атакуют клиентов банка.

Так, недавно в Instagram была создана фейковая страница якобы Приватбанка, в котором "разыгрывали" призы.

«Приватбанк призывает пользователей этой соцсети быть осмотрительными и не передавать мошенникам деньги или персональные данные», — говорилось в сообщении.

Напомним, клиенты ПриватБанка остались без денег, сбой в системе не выявлен.

Как сообщала Politeka, терминалы ПриватБанка не принимают часть денег, кошмар украинцев стал явью.

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