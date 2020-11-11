Деньги стали просто исчезать с банковских счетов украинцев

Как оказалось, мошенники придумали новую схему по взлому и воровству денег со счетов. Подробности сообщил экс-советник НАПК Александр Ярецкий на странице в Facebook.

Отмечается, что на днях несколько банков получили, платежные требования от имени одного из частных исполнителей в Киеве о списании крупных сумм с ряда клиентов - юридических лиц по якобы исполнительным надписям нотариусов. Впоследствии представленные платежные требования оказались фальшивыми.

Здесь сыграл такой момент, что согласно законам, банки смотрят только на правильность составления таких требований, не проводя никаких дополнительных проверок.

Бить тревогу стали сами клиенты, которые лишись денег. Частный исполнитель в свою очередь подтвердил, что полученные банками требования поддельны, а исполнительных производств по таким клиентам он не открывал.

Кроме того, о вероятном мошенническом характере этих платежных требований говорила и ссылка на исполнительную надпись нотариуса, как основание для принудительного списания средств.

Эксперт объяснил, что использование нотариально удостоверенных договоров, по которым возможно совершение исполнительных надписей, не характерно для бизнеса клиентов. Более того, их, в отличие от судебных решений, невозможно проверить.

«Судебные решения есть (вернее должны быть обязательно) все в реестре судебных дел, что нередко игнорируется самими судами», - подытожил он.

Напомним, счета украинцев будут блокировать моментально, как вернуть свои деньги: "Банк сам решает..."

Как сообщала Politeka, ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей, у клиентов паника: "Как снять деньги?"

Также Politeka писала про арест счетов с зарплатами и пенсиями, в НБУ рассказали, что делать: "От 20 до 50% выплат..."