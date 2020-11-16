Перевод денег на счет обернулся проверкой и блокировкой карты

Об этом в негативном отзыве рассказал недовольный клиент Валерий.

По его словам, он пытался перевести 200 гривен с зарплатной на кредитную карту, но денег на счету он так и не увидел.

"Выбрал карты, нажал перевод и появляется табличка для подтверждения операции позвоните 3700. Набираю 3700 и меня начинают допытывать по поводу перевода: а были ли вам смс, а звонил ли вам кто-то, а добровольно ли вы переводите деньги? Говорю ребята я перевожу свои деньги с зарплатной на кредитку 200 грн. да я делаю это сам", - рассказывает клиент.

Представитель банка потребовал, чтобы клиент назвал дату рождения и кодовое слово, но услышал отказ.

После этого ПриватБанк заблокировал ему счета и отвязал "финансовый" номер.

"Ответ: да мы видим, а теперь назовите нам дату вашего рождения и кодовое слово. Я: а это зачем? Приват — иначе мы вам все заблокируем! Я — тогда отменяйте перевод, я данные вам передавать не буду. может вы мошенники? Приват — мы вам все заблокировали. Набираю повторно 3700, мой номер уже не финансовый, бери паспорт и иди в отделение доказывай, что ты клиент банк", - добавил клиент в негативном отзыве.

"Нами постоянно проводится их обновление, что позволяет обеспечить высокий уровень защищенности. В подобных случаях, мы должны понимать, что операцию проводит именно владелец карты, поэтому и проводим тщательную проверку. Нам очень жаль тех клиентов, которые становятся жертвами недобросовестных лиц и искренне надеемся, что вы никогда на них не попадете. Для разблокировки карточек вам не обязательно посещать отделения. Достаточно обратиться в наш чат, где мы с радостью поможем. В случае возникновения дополнительных вопросов-добро пожаловать в частные сообщения", - оправдался представитель банка перед недовольным клиентом.

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