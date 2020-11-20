Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о пожеланиях

На фото Гюль показалась в прозрачном платье, которое не скрыло белые трусики красотки. Бахари сидела на кресле, развернувшись пятой точкой к камере. Девушка собрала волосы в узел, смотря прямо в объектив камеры. Кадр получился очень соблазнительным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пожалуйста, не желай мне добра, если ты устроил мне ад", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Снял этот фотограф", "Прекрасный и манящий орешек", "Какой прекрасный день ягодиц", "Великолепный ангел", "великолепно всегда красиво", "Боже, ты чертовски потрясающая", "Вы выглядеть как принцесса. Такая красивая", "Пышные формы - это красота", "Я никогда не устраивал тебе ад!", "Гюль ты такая красивая", "Люблю каждый твой пост".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари перестаралась с выбором наряда.

Модель решила поделиться фото, на котором блистала в необычном и смелым для нее образе. Все дело в том, что Бахари предпочитает блистать перед публикой в смелых платьях с глубокими декольте. Причем, как правило, наряды классические и вечерние, идеально подходящие для выхода в свет.

Напомним, турецкая Кардашьян в прозрачном платье развернулась спиной, будоража фантазию

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