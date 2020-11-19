Жена известного украинского певца Сергея Бабкина, Снежана, покорила откровенным фото
Горячая брюнетка не устает будоражить поклонников своими откровенными снимками, передает Politeka.net. Красотка предстала в розовом сарафане на тонких бретельках.
Примечательно, что Снежана была без белья, но она нисколько не старалась скрыть данный факт. Наоборот соблазнительница расстегнула сарафанчик и сверкнула обнаженными прелестями.
В руке жена певца держала большую клубнику. Она смотрела в камеру большими глазами. Стоит отметить, что красотка была без макияжа.
В посте звезда поделилась важными воспоминаниями, которые произошли летом. В частности, что сыну, Елисею, исполнился год. Звезда рассказала, что малыш стал ходить.
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"Радости нет предела!!!", - поделилась Снежана.
Также супруг Снежаны выпустил свою работу совместно со звездой "Квартал 95" Еленой Кравец под названием "Спалах".
Супруга артиста поделилась и другими значимыми событиями, которые произошли летом.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. Примечательно, что пользователи сети "раскусили" автора поста. Люди стали писать, что страницу Снежаны отобрали и все это знают.
"Верните страницу ,владелице ,мы знаем что это не Снежана", "День рождения Елисея давно прошел))", "Когда халявите, хоть с умом это делайте", "Ваааау, какое настоящее фото ✨🤍😍😍😍", "Вы в себе? Это не ваша страница.попахивает диагнозом уже", - написали пользователи сети.
Напомним, Сергей Бабкин предстал перед поклонниками в полосатом серо-черном пальто, под которое надел бирюзовую толстовку с капюшоном.
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