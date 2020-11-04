Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин похвалился в соцсетях своей радостью

Артист активно занимается творчеством, однако и на отдых находит время, сообщает Politeka.net.

Знаменитость регулярно делает фото, которыми и делится со своим фанатами в Инстаграм. Вот и сейчас он разместил фото, на котором на фоне осеннего леса делает прыжок вверх, при этом радостно улыбаясь.

Причем, подпрыгнул он так высоко, что задрался его красный свитер и все могли увидеть живот актера.

"Сегодня праздничный, счастливый и очень особенный день🧡 Несмотря на твой личный секрет, просто хочу сказать- ЛЮБЛЮ🧡 Спасибо, что ты МОЙ!!!", – подписал кадр Сергей Бабкин.

Фанаты в комментариях высказывают различные предположения, что такого случилось у Бабкина, что он так искренне радуется.

"Красавчег👍👍😁👍 Ути бозе, что это за прекрасный, жизнерадостный малюк?;) Фото-🔥🔥 Солнечный🔥 С именинником🌟С днём рождения Артура! ПОЧЕМУ ПУПОК НЕ ПРОКОЛОТ?", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Бабкин предстал на природе с ведерками и корзинкой с грибами. Сам артист был доволен собранным "урожаем". Он улыбался, присев в зеленых джинсах. Также для своего похода Сергей выбрал панамку, кофту и футболку.

Примечательно, что артист испачкал лицо, но это нисколько никого не смущало, ведь главное то "богатство", которое он держал в руках.

Напомним, беда обрушилась на семью Бабкиных, супруги сделали заявление.

Ранее Politeka писала о разводе Сергея и Снежаны Бабкиных, певец раскрыл правду об измене: "Стоял на коленях и...".

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