Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян блеснула в красивом топике своими совершенными формами

Известная модель соблазнила жаркими формами, от которых нельзя отвести глаз, сообщает Politeka.net. Примечательно, что Ким выглядит роскошно, в чем бы и где бы не была.

В этот раз знаменитость устроила домашнюю фотосессию со своими дочками. Ким позировала в белоснежном костюме, обнимая своих девочек.

На других фото звезда надела костюм коричневого оттенка с откровенным топиком. Из наряда едва ли не впрыгивал красивый бюст.

Красотка прилегла на руку и посмотрела в камеру, золотая цепочка спустилась вниз по декольте. Длина топа позволила рассмотреть тонкую талию и упругий живот знаменитости. Макияж отлично подчеркнул разрез глаз звезды, а длинная стрелка даже немного удлинила его.

За 15 минут пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали много приятного в сторону внешности звезды и ее уютному стилю.

"Вау, слишком красиво", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в сером костюме, который обтянул ее невероятные формы.

Топик отлично сел на груди, держась на одном плече. Кроме того, наряд был коротким, из-за чего слегка оголился пресс знаменитости.

Тесная юбочка обтянула пышные бедра красотки.

Напомним, Ким Кардашьян одним из вечеров решила вместе с подругами попозировать на пляже. Все вошли в воду и стали обливаться. В результате Кардашьян оказалась мокрой - ее волосы и золотистое платье намочили подруги, но, вероятно, звезду это лишь позабавило.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".