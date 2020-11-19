Украинская модель Леонила Гузь, которая в 2018 году победила на конкурсе «Мисс Украина», похвасталась безупречной красотой в одном платье

Как сообщает Politeka, фотографии знаменитость выбросила у себя на странице в Instagram.

Так, сами кадры знаменитость позирует в белоснежном платье без белья, элегантно поглядывая в кадр. В какой-то момент девушка поворачивается спиной в кадр, одаривая поклонников безупречным взглядом и улыбкой.

«Настоящая принцесса», «вот это пожар», «первая леди?», «обе фото шикарные наряд прекрасный вы такая красивая», «красивая женщина. Всегда невероятная и элегантная», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, свела с ума обворожительным образом

Девушка показала лицо и шею крупным планом, при этом ее кожа светилась. Более того, не было ни намека на одежду - эта пикантная деталь, безусловно, вдохновила ее поклонников на тщательное изучение этого "вкусного" кадра.

Леонила схватилась пальцами за горло и хищно посмотрела в камеру. Волосы девушка собрала назад, дабы ни один непослушный локон не испортил столь безупречные черты. В ушке модели красовалась небольшая серьга с блестящим камушком.

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