Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова показала кадры горячей тренировки
Звезда принимает участие в проекте "Ледниковый период", передает Politeka.net. Поклонники активно следят за выступлениями красотки вместе с ее партнером, олимпийским чемпионом танцев на льду Дмитрием Соловьевым.
Оба умеют удивить зрителей, а все благодаря упорной работе над собой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В этот раз Ольга поделилась кадрами, снятыми на льду во время постановки номера. Звезда распустила длинные волосы и сделала легкий макияж.
Для занятий артистка выбрала салатовые лосины, обтянувшие ее ягодицы.
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Соловьев во время движений показал Бузовой кулак, та с печально взглянула на него.
"Мои хорошие, как вы помните, мы с номером «Экипаж» попали в номинацию😔 . Неделя после этого, была очень-очень напряжённой для нас 😔😬 нервы сдавали у всех...А ощущение того, что мы можем уйти, сильно давило на меня морально🥺. Вот и такое бывало на наших тренировках 😂 Да, Дима ?! @dmitry_solovyev 💪🏻👊🏻 А я всего лишь пошатнулась 🤷🏻♀️ уже сейчас, вспоминаем с улыбкой, а тогда было не до шуток 😣 Так и не скажешь, что Димка бывает злой, ругался, и требовал с меня по-максимуму 😤, А я, в свою очередь, работала как ненормальная, старалась, и делала даже больше, чем могла 🙏🏻", - подписала кадры Ольга.
"Ого, Дима и злость встретились в одном предложении 🧐🙄🙄 Нежданчик)) Ну как пел классик - нервы натянуты, терпение не вечное... 😂", "Олечка, всё равно Вы лучшие!!! 🙏🙏🙏❤❤❤От Вашей пары все номера, которые я видела мурахи по телу😍🥰", "Он кулак показал?", - написали пользователи сети.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
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