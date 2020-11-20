Курс валют в Украине 20 ноября сменит «пластинку», доллар и евро сделают гривне очень больно

Как сообщает Politeka, таким является прогноз специалистов из нацрегулятора.

Стодолларовый «вечноезеленый» подскочит на 12,72 позиции. Он начал дорожать еще в первой половине прошлого дня, набрав до полудня 9,03 гривны. Но этого ему показалось недостаточно.

Евро, на удивление, также покажет силу, подскочив на межбанковских торгах на 7,45 позиции.

Курс валют 20 ноября будет таким:

100 долларов – 2825,72 грн;

100 евро – 3343,53 грн.

Не менее удивительным будет и курс российского рубля, за десять из которых придется выложить 3,6996 грн.

До этого мы приводили слова экономиста Алексея Лупина о том, что в марте, когда Украина столкнулась с эпидемией китайского вируса, статистика заболеваемости быстро привела к девальвации гривны

По его словам, на сегодня ситуация не будет аналогичной весенней, даже если правительство введет повторный локдаун.

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое – была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", – отметил Лупин.

Напомним, что в Нацбанке раскрыли, что будет с курсом доллара и гривной при ужесточении карантина

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня подкосит курс валют, что будет с долларом: "пора бежать в..."