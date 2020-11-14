В Украине курс доллара в ближайшую неделю может порадовать украинцев

Учитывая данные о новых зараженных коронавирусом в Украине, которые превысили 12 тысяч человек в сутки, становится очевидно, что страна может в любой момент уйти на жесткий карантин, что повлияет на курс валют.

Так, аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал для журналистов Обозревателя, что гривна вскоре нанесет удар по доллару и он значительно ослабит свои позиции.

По его словам, в ближайшую неделю доллар может снизиться с 27,17 до 27,1 гривен за доллар - похоже пора будет бежать в обменники. Тем не менее. он уточнил, что в ближайшее время гривна будет двигаться под влиянием разнонаправленных факторов в диапазоне 28,1-28,25 гривен за доллар.

"По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и карантин выходного дня повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет", – поясняет аналитик.

Также ранее сообщалось, что курс валют в Украине 14 ноября "парализует" гривну, которая после выходных больно ударит по доллару и евро.

Курс валют от НБУ 14 ноября будет таким: 100 долларов – 2819,63 грн; 100 евро – 3326,6 грн.

Хватит сил у украинской гривны и на российский рубль, который будет опущен до уровня 3,6485 за десять купюр.

Напомним, что новое повышение разорит украинцев, в Нацбанке предупредили о расценках.

Как сообщала Politeka, срыв поставок наличного доллара подорвал курс гривны, что сейчас происходит в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар внезапно подскочит, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.