В Нацбанке рассказали, что будет с курсом гривны в случае повторного полного локдауна

Заявление НБУ цитируется в Телеграм-канале Правда Украины.

В Нацбанке вспомнили о том, что в марте, когда в Украине было решено ввести полный локдаун в связи с пандемией китайского вируса, курс гривны резко обвалился из-за ситуации в стране. Однако, сейчас представители регулятора утверждают, что в случае нового радикального ужесточения карантина такая ситуация не повторится.

«Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать», - заявил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

Он также уточнил, что в начале года ослабление гривны во многом было связано с паникой среди нерезидентов, которые на фоне локдауна старались как можно быстрее закрыть свои инвестиции и вывести их из страны.

Таким образом, в НБУ считают, что сейчас резкого роста курса доллара ждать не стоит.

Отметим, что эксперты настроены не столь оптимистично. Так, по мнению аналитиков, курс удержится в пределах 28,10-28,50 гривен за доллар только до конца ноября.

"До конца ноября мы ожидаем курсовой коридор 28,10-28,50 гривен/доллар с плавной девальвацией до уровня 29 гривен/доллар на конец года", - уверен Ярослав Кабин.

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